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    Смерть ребенка в Сумской области не связана с вакциной БЦЖ - Минздрав

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    В заключении региональной группы оперативного реагирования отмечается, что были привиты в один день, в одном учреждении здравоохранения, с одного флакона еще 10 детей.
    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Региональная группа оперативного реагирования предоставила результаты расследования смерти ребенка в Сумской области. Выводы подтверждают, что смерть ребенка не связана с прививкой против туберкулеза, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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    "В заключении группы оперативного реагирования указано, что привитые в один день, в одном учреждении здравоохранения, с одного флакона еще 10 детей. У всех детей в период после введения вакцины жалобы отсутствуют. В связи с этим Гослекслужба должна отозвать Распоряжение № 1799-1.1.1 / 4.0 / 17-18 от 28.02.2018 года о временном запрете вакцины серии №297", — сообщает Минздрав.

    Отмечается, что вакцина БЦЖ серии №297 была поставлена ​​в Украину в сентябре 2017 (срок годности — конец февраля 2020 года) и по состоянию на начало февраля 2018 использовано 59131 доз вакцин, в том числе в Сумской области — 6874 дозы.

    Вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, произведенная в Болгарии, она проверена и безопасна. Как и все другие вакцины, которые закупаются для Украины Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), она преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения.

    Напомним, 25 февраля в Сумской области после иммунизации вакциной БЦЖ умер человек.

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