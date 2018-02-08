Качество вакцин в Украине: не доверяем - не прививаем - умираем

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина на сегодня занимает последнее место в Европейском регионе по уровню охвата прививками против инфекционных болезней. В результате в страну возвращаются болезни, о которых практически забыли в цивилизованных странах. Причин провала иммунизации в нашей стране несколько.

"Это и антивакцинальная кампания, которая началась в 2008 году и была связана с переделом рынка иммунобиологических препаратов, который продолжается и сейчас — вы знаете обо всех этих скандалах, связанных с международными закупками. Так же этот десятилетний период приходится на период активных реформ так всеми нелюбимой советской системы санитарно-эпидемиологического надзора. Как раз с 2009 года под лозунгами евроинтеграции, дерегуляции, борьбы с коррупцией уничтожалась система эпиднадзора, которая в стране исполнялась Государственной санитарно-эпидемиологической службой… Еще одна причина — в Украине вот уже три года подряд, с 2015 года отсутствует государственная программа иммунопрофилактики, и новая до сих пор не принята. Отсутствие такой программы позволяет в ручном режиме использовать бюджет и не нести абсолютно никакой ответственности за выполнение или невыполнение тех или иных мероприятий иммунопрофилактики. Поэтому на сегодня система иммунопрофилактики корегируется в ручном режиме", — сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

Пора начать говорить правду

После того, как в Украину из-за низкого уровня вакцинации населения пришла корь, Минздрав Украины призвал граждан прививаться от дифтерии, чтобы не допустить эпидемии этой опаснейшей инфекционной болезни. Тут же возникло несколько конспирологических теорий, почему именно в министерстве требуют массовой вакцинации, несмотря на то что Украина находится на минимуме заболеваемости дифтерии за последние годы. Есть предположения, что у вакцины заканчивается срок годности, некоторые полагают, что пугая эпидемией дифтерии, Минздрав таким образом в пожарном порядке пытается достичь необходимых показателей по иммунопрофилактике.

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Большинство украинцев готовы привить своих детей и привиться самостоятельно, вот только они мало доверяют качеству вакцин, которые бесплатно предоставляет им государство.

"По статистике, от вакцинации в Украине отказывается всего 5-7% населения. Это не так много. То есть у людей нет недоверия к вакцинации как к принципу предотвращения инфекционных болезней. У людей действительно в основном есть вопросы к качеству вакцины. Все это началось с 2008 года, все вы знаете трагическую историю подростка во время плановой вакцинации от кори и краснухи. Я лично считаю, что нам нужно почаще говорить правду. Люди сейчас копаются в интернете, но никто в мире ничего не скрывает. Нужно налаживать систему мониторинга за поствакцинальными реакциями и приближать ее к такой, как в цивилизованных странах. Например, известная система Вайрес Соединенных Штатов Америки, она очень простая — можно просто позвонить по телефону, и то американцы считают, что они мониторят только 25% побочных явлений. Просто люди должны понимать, что если что-то случается, это не скрывается, об этом говорится, разбирается и так далее" — сказала на пресс-конференции в РИА Новости Украина заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

Поскольку вакцинация является самым массовым медицинским вмешательством, проводимым практически всем здоровым людям начиная с момента рождения, к безопасности вакцин предъявляются высочайшие требования. В связи с этим проблема контроля безопасности вакцин остается актуальной задачей медицины во всем мире. Более чем столетняя практика вакцинации вложила в руки медиков огромную статистику, которая помогает определить оптимальный способ вакцинирования. Наблюдая за динамикой заболеваний и собирая данные о побочных эффектах вакцин, ВОЗ и другие организации "видят" ограничения и эффективность тех или иных вакцин, что позволяет разрабатывать новые и улучшать старые вакцины, учитывая весь негативный опыт. Данные о негативных эффектах вакцин постоянно анализируются профессионалами, и на основе их рекомендаций производители вносят коррективы, выпуская новые поколения вакцин.

Альтернативы нет

Мировой опыт вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний свидетельствует, что не существует вакцин, введение которых не приводит к развитию нежелательных реакций у отдельных людей. Несмотря на грандиозные победы над инфекциями, не стоит забывать — медицина имеет дело не с популяциями вообще, а с конкретными людьми. По мнению Ольги Голубовской, население должно понимать, что смертность от инфекционной патологии все равно во много раз выше: если, например, энцефалит, а это потенциально смертельное заболевание, от кори может развиться 1 на тысячу, то естественно, что мы никуда от вакцинации не денемся.

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"У нас очень короткий период времени была доступна, как бесплатная, вакцина бельгийского производства от дифтерии и столбняка с коклюшным компонентом. Сейчас в Украине доступны бесплатно индийские вакцины, есть болгарские вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка и против дифтерии и столбняка. Дифтерийные и столбнячные анатоксины не содержат микроба — это ослабленные токсины, это антитоксический иммунитет, который надо периодически поддерживать. Но мы имеем вакцины такие, как имеем. Они неплохо переносятся, надо сказать. Достаточно реактогенный коклюшный компонент, потому что это цельноклеточная вакцина, а она всегда более реактогенна, чем так называемая ацелюлярная, которая была в бельгийской вакцине", — сказала Голубовская.

Профессор напомнила, что Украина до 2014 года закупала нормальные вакцины, и уровень доверия в обществе к вакцинации вырос.

"Это подтвердят любые эпидемиологи — вообще не было никаких вопросов к вакцинам. Почему мы опять упали в завозе более качественных препаратов, я не знаю. Так, как я тоже имела возможность в стране продвигать инновационные препараты, больше связанные с гепатитом С, я понимаю, как это сложно. Но я точно знаю, что это не невозможно. Просто нужно немного больше заниматься государственной политикой и думать о населении своей страны. А вакцинироваться надо", — подчеркнула Голубовская.

Цена вопроса

Старший научный сотрудник отдела эпидемиологического анализа и вакцинопрофилактики Института эпидемиологии и инфекционных болезней им.Л.В.Громашевского Игорь Маричев обратил внимание на экономическую составляющую вопроса вакцинации населения.

"В Соединенных Штатах Америки стоимость госпитализации одного случая кори составляет порядка 2 тысяч долларов. Учитывая то, что за 2017 год в Украине было госпитализировано порядка 4 тысяч больных, вы можете посчитать, какие это экономические затраты. На эти деньги, по расценкам США, можно было бы дополнительно купить порядка двух миллионов доз противокорьевой вакцины. Если бы в Украине обращали внимание на экономические аспекты, можно было бы вполне реализовать программу иммунопрофилактики и не допустить той сложной ситуации, которая есть на сегодняшний день в Украине. А по поводу смертности хочу сказать, что у ВОЗ есть такой стандартизированный показатель смертности определенных возрастных групп, и Украина по своим показателям превышает все показатели европейского региона. Это показатель смертности от паразитарных инфекционных болезней", — подчеркнул в заключение Игорь Маричев.