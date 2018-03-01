В Украине запретили болгарскую вакцину после смертельного случая

FRED TANNEAU / AFP

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Украине временно запретили медицинский иммунобиологический препарат "Вакцина БЦЖ, лиофилизированная" болгарского производства в связи со случаем смерти после иммунизации. Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

По данным ведомства, 25 февраля в Сумской области после иммунизации вакциной БЦЖ умер человек.

Всем учреждениям, которые сохраняют и продают подобные препараты, поручили проверить наличие этой вакцины.

"В случае выявления указанного препарата принять меры по изъятию его из оборота путем помещения в карантин", — говорится в распоряжении Гослекслужбы.

Напомним, Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс". Партия вакцины запрещена на основании "установление факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства".

Ранее заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями "Центра общественного здоровья" Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что всего с начала года корью заболели 4298 человек: 1400 взрослых и 2875 детей.