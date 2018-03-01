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    В Украине запретили болгарскую вакцину после смертельного случая

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (132)

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    По данным Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, 25 февраля в Сумской области после иммунизации вакциной БЦЖ умер человек.
    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Украине временно запретили медицинский иммунобиологический препарат "Вакцина БЦЖ, лиофилизированная" болгарского производства в связи со случаем смерти после иммунизации. Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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    По данным ведомства, 25 февраля в Сумской области после иммунизации вакциной БЦЖ умер человек.

    Всем учреждениям, которые сохраняют и продают подобные препараты, поручили проверить наличие этой вакцины.

    "В случае выявления указанного препарата принять меры по изъятию его из оборота путем помещения в карантин", — говорится в распоряжении Гослекслужбы.

    Напомним, Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс". Партия вакцины запрещена на основании "установление факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства".

    Ранее заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями "Центра общественного здоровья" Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что всего с начала года корью заболели 4298 человек: 1400 взрослых и 2875 детей.

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