Российские пограничники возобновили пропуск фур из Украины

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на украино-российском участке границы возобновился пропуск грузовых автомобилей.

Ранее в понедельник представитель таможенного поста "Нехотеевка" сообщил РИА Новости, что пропуск грузовиков из Украины в Россию был временно затруднен из-за сломанного рентгена. По его словам, грузовики, которые должен был принять пост "Нехотеевка", отправлялись на Шебекинский таможенный пост, с украинской стороны это международный пункт пропуска "Плетеневка". Позднее ФТС РФ сообщила, что пункт пропуска "Нехотеевка" под Белгородом продолжил работу в штатном режиме.

"В настоящее время пропуск осуществляется. И надеемся, что пропуск на этом важном направлении позволит разгрузить как это направление, так и другие. Именно для грузового транспорта", — сказал в понедельник пресс-секретарь ведомства Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

Он также сообщил, что российская сторона уведомила украинских пограничников о поломке рентгена, в связи с чем несколько дней не осуществлялся пропуск грузовиков в РФ.