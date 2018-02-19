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    Общество

    Российские пограничники возобновили пропуск фур из Украины

    (обновлено: )7410
    Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что российская сторона уведомила украинских пограничников о поломке рентгена, в связи с чем несколько дней не осуществлялся пропуск грузовиков в РФ.
    Граница Украины с Россией
    RIA News Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на украино-российском участке границы возобновился пропуск грузовых автомобилей.

    Под Киевом опрокинулась фура с этиловым спиртом. Видео
    ГУ НП в Киевской области/Youtube
    Под Киевом опрокинулась фура с этиловым спиртом

    Ранее в понедельник представитель таможенного поста "Нехотеевка" сообщил РИА Новости, что пропуск грузовиков из Украины в Россию был временно затруднен из-за сломанного рентгена. По его словам, грузовики, которые должен был принять пост "Нехотеевка", отправлялись на Шебекинский таможенный пост, с украинской стороны это международный пункт пропуска "Плетеневка". Позднее ФТС РФ сообщила, что пункт пропуска "Нехотеевка" под Белгородом продолжил работу в штатном режиме.

    "В настоящее время пропуск осуществляется. И надеемся, что пропуск на этом важном направлении позволит разгрузить как это направление, так и другие. Именно для грузового транспорта", — сказал в понедельник пресс-секретарь ведомства Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

    Он также сообщил, что российская сторона уведомила украинских пограничников о поломке рентгена, в связи с чем несколько дней не осуществлялся пропуск грузовиков в РФ.

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