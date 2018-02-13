Под Кропивницким легковушка на полном ходу въехала в фуру, трое погибли

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. На отрезке aвтoдoрoги Крoпивницкий-Кривой Рог в Дoлинськoм районе произошло смертельное ДТП.

Водитель легкового автомобиля "Skoda Octavia" на полной скорости столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля "VOLVO".

В результате столкновения водитель "Skoda Octavia" и двое его пассажиров погибли.

Правоохранители выясняют причины смертельного ДТП.

dtp.kiev.ua ДТП на трассе Кропивницкий - Кривой Рог

Ранее сообщалось, что обвинительный акт в отношении Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходят подозреваемыми в деле резонансного ДТП в центре Харькова, поступил в Киевский районный суд города.