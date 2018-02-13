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    Происшествия

    Под Кропивницким легковушка на полном ходу въехала в фуру, трое погибли

    (обновлено: )147
    Сообщается, что водитель легкового автомобиля "Skoda Octavia" и двое его пассажиров в результате столкновения погибли на месте.
    ДТП на трассе Кропивницкий - Кривой Рог
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. На отрезке aвтoдoрoги Крoпивницкий-Кривой Рог в Дoлинськoм районе произошло смертельное ДТП.

    Водитель легкового автомобиля "Skoda Octavia" на полной скорости столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля "VOLVO".

    В результате столкновения водитель "Skoda Octavia" и двое его пассажиров погибли.

    Правоохранители выясняют причины смертельного ДТП.

    dtp.kiev.ua
    ДТП на трассе Кропивницкий - Кривой Рог

    Ранее сообщалось, что обвинительный акт в отношении Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходят подозреваемыми в деле резонансного ДТП в центре Харькова, поступил в Киевский районный суд города.

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