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    В Харьковской области Audi влетел в фуру, четверо погибших

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    В результате аварии погибли водитель и три пассажира Audi – женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения.
    Смертельное ДТП в Харьковской области, Audi врезалась в фуру
    Facebook Полиции Харькова

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Харьковской области Audi врезалась в фуру, стоявшую на обочине. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает региональное управление Нацполиции.

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    Инцидент произошел на 532 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский недалеко от поселка Каменная Яруга.

    "По предварительным данным, 52-летний водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине и осуществлял ремонт. В это время в него въехал автомобиль Audi. В результате произошло возгорание иномарки", – говорится в сообщении.

    Погибли водитель и три пассажира Audi – женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения. Он госпитализирован в харьковскую больницу.

    Facebook Полиции Харькова
    Смертельное ДТП в Харьковской области, Audi врезалась в фуру

    Ранее сообщалось о гибели в аварии трех граждан Сирии возле драматического театра в Ужгороде.

    Facebook Полиции Харькова
    Смертельное ДТП в Харьковской области, Audi врезалась в фуру

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