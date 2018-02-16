В Харьковской области Audi влетел в фуру, четверо погибших

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Харьковской области Audi врезалась в фуру, стоявшую на обочине. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает региональное управление Нацполиции.

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Инцидент произошел на 532 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский недалеко от поселка Каменная Яруга.

"По предварительным данным, 52-летний водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине и осуществлял ремонт. В это время в него въехал автомобиль Audi. В результате произошло возгорание иномарки", – говорится в сообщении.

Погибли водитель и три пассажира Audi – женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения. Он госпитализирован в харьковскую больницу.

Facebook Полиции Харькова Смертельное ДТП в Харьковской области, Audi врезалась в фуру

Ранее сообщалось о гибели в аварии трех граждан Сирии возле драматического театра в Ужгороде.