Россия не пропускает грузовики из Украины

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. На пункте пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе наблюдается скопление грузовых автомобилей, выезжающих из Украины. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска "Гоптовка" и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом", — говорится в сообщении.
Погранслужба утверждает, что направляла официальный запрос российской стороне относительно ситуации на границе, но не получила на него ответ.
Погранслужба Украины просит всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через "Гоптовку" учитывать обстановку, сложившуюся на этом направлении.
Напомним, в начале февраля в Киевской области из-за ухудшения погодных условий временно было запрещено движение грузового транспорта.