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    Общество

    Россия не пропускает грузовики из Украины

    (обновлено: )1265212
    Как стало известно, контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу.
    Россия не пропускает грузовики из Украины
    Госпогранслужба Украины

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. На пункте пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе наблюдается скопление грузовых автомобилей, выезжающих из Украины. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

    "Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска "Гоптовка" и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом", — говорится в сообщении.

    Госпогранслужба Украины
    Россия не пропускает грузовики из Украины

    Погранслужба утверждает, что направляла официальный запрос российской стороне относительно ситуации на границе, но не получила на него ответ.

    Госпогранслужба Украины
    Россия не пропускает грузовики из Украины

    Погранслужба Украины просит всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через "Гоптовку" учитывать обстановку, сложившуюся на этом направлении.

    Напомним, в начале февраля в Киевской области из-за ухудшения погодных условий временно было запрещено движение грузового транспорта.

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