В Киев перестали пропускать грузовики

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий было принято решение ограничить въезд в Киев грузового транспорта, сообщает в четверг пресс-служба МВД Украины.

"В период с 17.00 до 24.00 08.02.2018 и с 05.00 до 09.00 09.02.2018 будет ограничен въезд грузового транспорта в город Киев", — говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, данное решение связано с желанием обеспечить бесперебойную работу специализированной техники во время сложных погодных условий.

Синоптики ранее прогнозировали, что в Киеве в четверг пройдет снег, температура воздуха днем — от минус 1 до плюс 1 градуса тепла.