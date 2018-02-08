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    В Киев перестали пропускать грузовики

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (164)

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    Запрет на въезд в Киев грузового транспорта связан с желанием властей города обеспечить бесперебойную работу специализированной техники во время сложных погодных условий.
    Непогода в Украине, ограниченное движение фур
    ГСЧС

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий было принято решение ограничить въезд в Киев грузового транспорта, сообщает в четверг пресс-служба МВД Украины.

    "В период с 17.00 до 24.00 08.02.2018 и с 05.00 до 09.00 09.02.2018 будет ограничен въезд грузового транспорта в город Киев", — говорится в сообщении министерства.

    Как отмечается, данное решение связано с желанием обеспечить бесперебойную работу специализированной техники во время сложных погодных условий.

    Синоптики ранее прогнозировали, что в Киеве в четверг пройдет снег, температура воздуха днем — от минус 1 до плюс 1 градуса тепла.

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