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    Украинский математик получил премию Вольфа в $100 тысяч

    (обновлено: )20721
    Премия включает денежную сумму в размере $100 тысяч. Ежегодно ею отмечают 5-6 деятелей в нескольких областях современной науки. Много лауреатов премии Вольфа впоследствии получали Нобелевскую премию.
    Владимир Дринфельд
    Пресс-служба НАН Украины

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Член-корреспондент Национальной академии наук Украины Владимир Дринфельд и его соавтор Александер Бейлинсон получили израильскую премию Фонда Вольфа по математике, сообщает пресс-служба НАН Украины.

    Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2017 год началась в Стокгольме. Видео
    Видеоканал Nobel Prize на Youtube
    Королевский блеск. Церемония вручения Нобелевской премии в Швеции

    Их наградили за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, которые "имеют первостепенную важность" для теоретической физики, в частности, теории струн.

    Премия включает денежную сумму в размере $100 тысяч. Ежегодно ею отмечают 5-6 деятелей в нескольких областях современной науки. Многие лауреаты премии Вольфа впоследствии получали Нобелевскую премию.

    Сообщается, что награду будет вручать лично президент Израиля Реувен Ривлин в Иерусалиме.

    Владимир Дринфельд родился в 1954 году в Харькове. Долгое время работал в Физико-техническом институте низких температур имени Б.И. Веркина НАН Украины.

    Напомним, профессор Стэндфордского университета США иранского происхождения Мариам Мирзахани (Maryam Mirzakhani) стала первой женщиной, получившей Филдсовскую премию за всю 78-летнюю историю ее существования.

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