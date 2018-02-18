Украинский математик получил премию Вольфа в $100 тысяч

Пресс-служба НАН Украины

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Член-корреспондент Национальной академии наук Украины Владимир Дринфельд и его соавтор Александер Бейлинсон получили израильскую премию Фонда Вольфа по математике, сообщает пресс-служба НАН Украины.

Их наградили за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, которые "имеют первостепенную важность" для теоретической физики, в частности, теории струн.

Премия включает денежную сумму в размере $100 тысяч. Ежегодно ею отмечают 5-6 деятелей в нескольких областях современной науки. Многие лауреаты премии Вольфа впоследствии получали Нобелевскую премию.

Сообщается, что награду будет вручать лично президент Израиля Реувен Ривлин в Иерусалиме.

Владимир Дринфельд родился в 1954 году в Харькове. Долгое время работал в Физико-техническом институте низких температур имени Б.И. Веркина НАН Украины.

Напомним, профессор Стэндфордского университета США иранского происхождения Мариам Мирзахани (Maryam Mirzakhani) стала первой женщиной, получившей Филдсовскую премию за всю 78-летнюю историю ее существования.