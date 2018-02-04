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    Культура

    Назван обладатель главной премии Гильдии режиссеров США

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    Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил награду за фильм о глухонемой уборщице, работающей в секретной лаборатории. Он впервые в своей карьере был выдвинут номинантом на премию.
    Режиссеры Энг Ли и Гильермо Дель Торо
    REUTERS Phil McCarten

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Главную награду Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) получил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Об этом сообщается на сайте премии.

    Вышел первый проморолик церемонии вручения премии Оскар 2018 года. Видео
    Видеоканал Oscars на Youtube
    Первый проморолик церемонии вручения премии "Оскар" 2018 года

    Согласно информации, режиссер завоевал награду за фильм "Форма воды".

    Гильдия режиссеров США вручила режиссеру награду за "Выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма" в 2017 году. Как отмечается на сайте, дель Торо впервые в своей карьере был выдвинут номинантом на премию.

    На главную премию Гильдии режиссеров США также претендовали режиссеры Грета Гервиг (за фильм "Леди Берд"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Кристофер Нолан ("Дюнкерк") и Джордан Пил ("Прочь").

    Литва выдвинула на Оскар фильм о войне в Донбассе. Видео
    Odesa International Film Festival/Youtube
    Литва выдвинула на "Оскар" фильм про Донбасс

    Юбилейная, 70-ая церемония вручения премий Гильдии режиссеров США состоялась в ночь на 4 февраля в Лос-Анджелесе. Награды гильдий режиссеров, актеров и сценаристов считают показателем настроений профессионалов кино в преддверии вручения награды киноакадемии США "Оскар". Зачастую киноакадемики вручают награду в соответствующих категориях лауреатам профессиональных премий.

    Кинокартина "Форма воды" рассказывает о глухонемой уборщице, работающей в секретной лаборатории. Женщина влюбляется в живущее там существо-амфибию и пытается его спасти. Фильм представлен в 13 номинациях на премию "Оскар", в том числе в категории "лучший фильм года".

    Ранее сообщалось, что семья американского драматурга Пола Зиндела обвинила в плагиате создателей фильма "Форма воды", который ранее был выдвинут на премию "Оскар" в 13 номинациях.

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