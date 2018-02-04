Назван обладатель главной премии Гильдии режиссеров США

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Главную награду Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) получил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Об этом сообщается на сайте премии.

Согласно информации, режиссер завоевал награду за фильм "Форма воды".

Гильдия режиссеров США вручила режиссеру награду за "Выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма" в 2017 году. Как отмечается на сайте, дель Торо впервые в своей карьере был выдвинут номинантом на премию.

На главную премию Гильдии режиссеров США также претендовали режиссеры Грета Гервиг (за фильм "Леди Берд"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Кристофер Нолан ("Дюнкерк") и Джордан Пил ("Прочь").

Юбилейная, 70-ая церемония вручения премий Гильдии режиссеров США состоялась в ночь на 4 февраля в Лос-Анджелесе. Награды гильдий режиссеров, актеров и сценаристов считают показателем настроений профессионалов кино в преддверии вручения награды киноакадемии США "Оскар". Зачастую киноакадемики вручают награду в соответствующих категориях лауреатам профессиональных премий.

Кинокартина "Форма воды" рассказывает о глухонемой уборщице, работающей в секретной лаборатории. Женщина влюбляется в живущее там существо-амфибию и пытается его спасти. Фильм представлен в 13 номинациях на премию "Оскар", в том числе в категории "лучший фильм года".

Ранее сообщалось, что семья американского драматурга Пола Зиндела обвинила в плагиате создателей фильма "Форма воды", который ранее был выдвинут на премию "Оскар" в 13 номинациях.