Названы лауреаты Шевченковской премии-2018

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил победителей 2018 года. Имена лауреатов в своем Facebook озвучил член Шевченковского комитета Ростислав Семкив.

Список лауреатов Шевченковской премии выглядит следующим образом:

литература — Эмма Андиевская;

публицистика — Сергей Плохий;

музыкальное искусство — Виктория Полевая;

визуальные искусства — Павел Маков;

Киноискусство — Владимир Тихий, Ярослав Пилунский, Сергей Стеценко, Юрий Грузинов.

На основании решения Шевченковского комитета будет внесено представление на рассмотрение президента Украины.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко утвердил состав комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Согласно документу, председателем комитета назначен писатель Юрий Щербак. В состав комитета по Нацпремии вошли 24 деятеля культуры и искусства, среди которых писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк.