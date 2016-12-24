Порошенко утвердил состав Комитета по Шевченковской премии

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко утвердил состав комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, говорится указе главы государства от 23 декабря.

Согласно документу, председателем комитета назначен писатель Юрий Щербак.

В состав комитета по Нацпремии вошли 24 деятеля культуры и искусства, среди которых писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк.

На минувшей неделе Ада Роговцев была госпитализирована. Покидая медицинское учреждение спустя несколько дней, она пообещала сделать весной большой концерт для больницы Мечникова. Об этом сообщил техник отдела IT и АСУ в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова Тимур Мамедов.