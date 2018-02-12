В Запорожье украли забор вокруг груши, под которой спал Тарас Шевченко

Фото группы в Facebook "Новый экскурсии по Запорожью"

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Запорожье неизвестные похитили металлическое ограждение, установленное властями вокруг груши, под которой по преданию ночевал Тарас Шевченко.

Дереву, которое известно под названием Тарасова груша, более двухсот лет. Запорожские краеведы утверждают, что груша росла в селе Вознесеновка во дворе казака Прокопа Булата, у которого в августе 1843 гостил Тарас Шевченко. По преданию, из-за жары Кобзарь ночевал в беседке под грушей.

"Старая груша в снегу. Только сейчас понял, что у груши нет металлических забора. Ведь еще не так давно был. Так там секций было много, сделать это с помощью ломов не могли. Или это не металлисты? Только бы не пошла наша старая груша под бензопилу. Без ограждения дерево просто могут теперь сжечь", — сообщили о пропаже в группе "Новые экскурсии по Запорожью" в Facebook.

Ранее дерево было ограждено деревянным забором, позднее его заменили на железный. В итоге, металлическое ограждение украли и сдали на металлолом.

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Ранее сообщалось, что в городе Стрый (Львовская область) в Парке культуры и отдыха неизвестными был поврежден памятник Тарасу Шевченко: у монумента украли голову.