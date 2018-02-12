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    В Запорожье украли забор вокруг груши, под которой спал Тарас Шевченко

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    Запорожские экскурсоводы заметили, что 200-летнее дерево более не ограждено металлическим забором. По преданию, в 1843 году под грушей переночевал Тарас Шевченко.
    Тарасова груша в Запорожье
    Фото группы в Facebook "Новый экскурсии по Запорожью"

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Запорожье неизвестные похитили металлическое ограждение, установленное властями вокруг груши, под которой по преданию ночевал Тарас Шевченко.

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    Дереву, которое известно под названием Тарасова груша, более двухсот лет. Запорожские краеведы утверждают, что груша росла в селе Вознесеновка во дворе казака Прокопа Булата, у которого в августе 1843 гостил Тарас Шевченко. По преданию, из-за жары Кобзарь ночевал в беседке под грушей.

    "Старая груша в снегу. Только сейчас понял, что у груши нет металлических забора. Ведь еще не так давно был. Так там секций было много, сделать это с помощью ломов не могли. Или это не металлисты? Только бы не пошла наша старая груша под бензопилу. Без ограждения дерево просто могут теперь сжечь", — сообщили о пропаже в группе "Новые экскурсии по Запорожью" в Facebook.

    Ранее дерево было ограждено деревянным забором, позднее его заменили на железный. В итоге, металлическое ограждение украли и сдали на металлолом.

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    Ранее сообщалось, что в городе Стрый (Львовская область) в Парке культуры и отдыха неизвестными был поврежден памятник Тарасу Шевченко: у монумента украли голову.

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