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    Общество

    Гидрометцентр предупредил о метелях, дождях и сильном ветре в Украине

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    Заносы и снегопады в Киеве (13)

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    Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина.  В пятницу во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение, ожидаются снегопады и сильный ветер, сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

    Снег в Сахаре
    express.co.uk/GEOFF ROBINSON
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    В Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица.

    В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Кроме того, на Левобережье ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

    В пятницу на дорогах Киевской области местами гололедица, налипание мокрого снега, местами сильный мокрый снег.

    Спасатели отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.

    Ранее сообщалось, что в Одессе сквозь снег пробились первые подснежники. Пользователи соцсетей делятся фотографиями первых подснежников.

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