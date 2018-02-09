Гидрометцентр предупредил о метелях, дождях и сильном ветре в Украине

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В пятницу во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение, ожидаются снегопады и сильный ветер, сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица.

В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Кроме того, на Левобережье ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В пятницу на дорогах Киевской области местами гололедица, налипание мокрого снега, местами сильный мокрый снег.

Спасатели отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.

Ранее сообщалось, что в Одессе сквозь снег пробились первые подснежники. Пользователи соцсетей делятся фотографиями первых подснежников.