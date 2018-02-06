наверх
06.02.201822:08
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Николаеве 32 человека госпитализированы с подозрением на гепатит А

    (обновлено: )8610
    Отмечается, что 32 человека госпитализированы по состоянию на 6 февраля с подозрением на гепатит А в Николаеве, у 29 из них диагноз подтвержден.
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Более 30 человек госпитализированы с подозрением на заражение гепатитом А в Николаеве, у из них 29 диагноз подтвержден, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на управление здравоохранения Николаевского городского совета.

    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
    Эпидемия в Николаеве: гепатит опасен для всех

    В начале января Николаевская областная госадминистрация сообщила, что в городе зафиксирована вспышка гепатита А, 77 человек попали в больницу, у 55 из них подтвержден диагноз. Полиция Украины возбудила дело. Минздрав заявил, что эпидемии гепатита А на Украине нет.

    "Тридцать два человека госпитализированы по состоянию на 6 февраля с подозрением на гепатит А в Николаеве… У 29 из них диагноз подтвержден", — говорится в сообщении.

    По данным агентства, возбудитель гепатита А в Николаеве не выявлен, ситуация с заболеваемостью находится на постоянном контроле областной администрации.

    Гепатит А — острая инфекционная болезнь с поражением печени. Инфекция попадает в организм человека при употреблении загрязненных продуктов питания и воды. Кроме того, заражение возможно путем физического контакта с больными.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину