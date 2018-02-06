В Николаеве 32 человека госпитализированы с подозрением на гепатит А

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Более 30 человек госпитализированы с подозрением на заражение гепатитом А в Николаеве, у из них 29 диагноз подтвержден, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на управление здравоохранения Николаевского городского совета.

В начале января Николаевская областная госадминистрация сообщила, что в городе зафиксирована вспышка гепатита А, 77 человек попали в больницу, у 55 из них подтвержден диагноз. Полиция Украины возбудила дело. Минздрав заявил, что эпидемии гепатита А на Украине нет.

"Тридцать два человека госпитализированы по состоянию на 6 февраля с подозрением на гепатит А в Николаеве… У 29 из них диагноз подтвержден", — говорится в сообщении.

По данным агентства, возбудитель гепатита А в Николаеве не выявлен, ситуация с заболеваемостью находится на постоянном контроле областной администрации.

Гепатит А — острая инфекционная болезнь с поражением печени. Инфекция попадает в организм человека при употреблении загрязненных продуктов питания и воды. Кроме того, заражение возможно путем физического контакта с больными.