В Украину движется циклон

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В результате влияния активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия, сообщает ГСЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега.

В течение 9 февраля: в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомиський, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

8 февраля в Украине и ночью 9 февраля усиление ветра до 15-20 м / с.

Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных).

Ранее сообщалось, что Николаев и Николаевскую область в ночь на вторник начало заметать снегом, из-за осадков и отсутствия снегоуборочной техники на трассах в направлении Киева и Одессы стал скапливаться транспорт.