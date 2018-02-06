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    Общество

    В Украину движется циклон

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    По информации Украинского гидрометцентра, в результате циклона в стране существенно ухудшаться погодные условия.
    Масштабный снегопад в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В результате влияния активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия, сообщает ГСЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Снегопад накрыл Одессу. Видео
    Михаил Бондарь/Facebook
    Снегопад накрыл Одессу

    Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега.

    В течение 9 февраля: в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомиський, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

    8 февраля в Украине и ночью 9 февраля усиление ветра до 15-20 м / с.

    Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных).

    Ранее сообщалось, что Николаев и Николаевскую область в ночь на вторник начало заметать снегом, из-за осадков и отсутствия снегоуборочной техники на трассах в направлении Киева и Одессы стал скапливаться транспорт.

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