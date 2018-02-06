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    Фотоленты

    Испанию засыпало снегом: перекрыты более 50-ти трасс

    (обновлено: )100
    Снегопад в Испании
    Снегопад в Испании
    Снегопад в Испании
    Снегопад в Испании
    Снегопад в Испании
    Снегопад в Испании
    Снегопад в Испании
    Снегопад в Испании
    Снегопад в Испании
    Снегопад в Испании
    Снегопад в Испании
    Снегопад в Испании
    Снегопад в Испании
    REUTERS Eloy Alonso
    Снегопад в Испании
    REUTERS Susana Vera
    Снегопад в Испании
    REUTERS Eloy Alonso
    Снегопад в Испании
    REUTERS Paul Hanna
    Снегопад в Испании
    REUTERS Eloy Alonso
    Снегопад в Испании
    REUTERS Paul Hanna
    Снегопад в Испании
    REUTERS Eloy Alonso
    Снегопад в Испании
    twitter.com/JuanNegreteGuti
    Снегопад в Испании
    twitter.com/JuanNegreteGuti
    Снегопад в Испании
    twitter.com/JuanNegreteGuti
    Снегопад в Испании
    twitter.com/JuanNegreteGuti
    Снегопад в Испании
    REUTERS Eloy Alonso

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    Более пятидесяти трасс были перекрыты в различных регионах Испании из-за снегопада и сложных погодных условий.

    Снегопад накрыл Одессу. Видео
    Михаил Бондарь/Facebook
    Снегопад накрыл Одессу

    В общей сложности в результате снежных заносов и обледенения проблемы возникли на 387 дорогах страны, 56 из них были перекрыты, говорится в сообщении Генерального управления дорожного движения (DGT).

    Водителям рекомендовано не выезжать без цепей (это обязательное правило для 132 дорог) или отказаться от поездок. Министр развития Испании Иньиго де ла Серна призвал следить за информацией и "следовать всем указаниям" DGT.

    Среди перекрытых трасс — AP-6, которая связывает Мадрид с автономным сообществом Кастилия-и-Леон. Из-за снегопадов 8 января здесь оказались блокированы около трех тысяч машин, водители вынуждены были провести на трассе ночь. Тогда генеральное управление дорожного движения подверглось резкой критике за неспособность предотвратить ЧП – трасса оказалась открыта для проезда, несмотря на затор. К ликвидации последствий снегопада тогда были подключены военные.

    Смотрите также: Николаев тонет в снегу: город сковывают пробки

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