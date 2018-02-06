Испанию засыпало снегом: перекрыты более 50-ти трасс

Более пятидесяти трасс были перекрыты в различных регионах Испании из-за снегопада и сложных погодных условий. Михаил Бондарь/Facebook Снегопад накрыл Одессу

В общей сложности в результате снежных заносов и обледенения проблемы возникли на 387 дорогах страны, 56 из них были перекрыты, говорится в сообщении Генерального управления дорожного движения (DGT).

Водителям рекомендовано не выезжать без цепей (это обязательное правило для 132 дорог) или отказаться от поездок. Министр развития Испании Иньиго де ла Серна призвал следить за информацией и "следовать всем указаниям" DGT.

Среди перекрытых трасс — AP-6, которая связывает Мадрид с автономным сообществом Кастилия-и-Леон. Из-за снегопадов 8 января здесь оказались блокированы около трех тысяч машин, водители вынуждены были провести на трассе ночь. Тогда генеральное управление дорожного движения подверглось резкой критике за неспособность предотвратить ЧП – трасса оказалась открыта для проезда, несмотря на затор. К ликвидации последствий снегопада тогда были подключены военные.

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