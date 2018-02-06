Николаев тонет в снегу: город сковывают пробки

Во вторник утром, 6 февраля, аварийный Варваровский мост через реку Южный Буг в Николаеве оказался полностью загруженным грузовым транспортом в обоих направлениях, пишет местное издание "Novosti-N".

"Фуры не могут проехать мост, буксуя. Создаются пробки", — говорится в сообщении.

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Жители города в соцсетях жалуются, что снегоуборочная техника стала появляться на дорогах города только около 8 утра, и ее не хватает.

Ранее сообщалось, что Николаев и Николаевскую область в ночь на вторник начало заметать снегом, из-за осадков и отсутствия снегоуборочной техники на трассах в направлении Киева и Одессы стал скапливаться транспорт.