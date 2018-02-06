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    Фотоленты

    Николаев тонет в снегу: город сковывают пробки

    Тема:

    Украина: снежно-дождевой армагеддон (159)

    (обновлено: )42411
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве и области, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    novosti-n.org
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    novosti-n.org
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    novosti-n.org
    Снегопад в Николаеве и области, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве и области, 6 февраля 2018
    novosti-n.org
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    novosti-n.org
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    novosti-n.org
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    novosti-n.org
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    novosti-n.org
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    novosti-n.org

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    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018

    Во вторник утром, 6 февраля, аварийный Варваровский мост через реку Южный Буг в Николаеве оказался полностью загруженным грузовым транспортом в обоих направлениях, пишет местное издание "Novosti-N".

    "Фуры не могут проехать мост, буксуя. Создаются пробки", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Львов в снежном плену

    Жители города в соцсетях жалуются, что снегоуборочная техника стала появляться на дорогах города только около 8 утра, и ее не хватает.

    Ранее сообщалось, что Николаев и Николаевскую область в ночь на вторник начало заметать снегом, из-за осадков и отсутствия снегоуборочной техники на трассах в направлении Киева и Одессы стал скапливаться транспорт.

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