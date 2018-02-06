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    Сильнейший снегопад в Москве: деревья упали более чем на 200 авто

    (обновлено: )52011
    Всего, по подсчетам спасателей, за время разгула стихии в российской столице рухнули более двух тысяч деревьев. В московских аэропортах 22 рейса были отменены, 103 – задержаны.
    Снегопад в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Во время сильнейшего снегопада в Москве в минувшие выходные деревья упали более чем на 210 автомобилей, подсчитали в МЧС России.

    Снегопад в Москве
    Vasily MAXIMOV / AFP
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    "В Москве повреждены более 210 автомобилей. В районе Измайлово дерево упало на трамвай, на время восстановительных работ были запущены компенсационные автобусы", — говорится в релизе.

    Всего же, по подсчетам спасателей, за время разгула стихии в городе рухнули более 2 тысяч деревьев.

    В столичных аэропортах 22 рейса были отменены, 103 – задержаны. Поезда и автобусы при этом ходили штатно.

    Что касается Подмосковья, то там сразу в 282 населенных пунктах отключался свет, это 18,3 тысяч жилых домов.

    Как сообщалось ранее, во Львовской области из-за сильного снегопада в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька образовался затор на трассе Киев-Чоп.

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