Николаев заметает снегом, на трассах массово останавливаются фуры

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Николаев и Николаевскую область в ночь на вторник начало заметать снегом, из-за осадков и отсутствия снегоуборочной техники на трассах в направлении Киева и Одессы стал скапливаться транспорт, пишет местное издание "Новости-N" со ссылкой на очевидцев.

"На Киевской трассе все плохо. Дороги скользкие, техники совершенно нет. Ситуацию усугубляют и сами водители, которые пытаются проехать, но застряют в снегу. В направлении Киева почти по всей дороге по обочинам стоят фуры", — сообщил водитель.

Смотрите также: Львов в снежном плену

Аналогичная ситуация наблюдается также на трассе Николаев — Одесса, где грузовые автомобили стоят из-за сильного гололеда.

В Николаеве по состоянию на 7.00 вторника не видно ни одной снегоуборочной техники.

novosti-n.org Снегопад в Николаеве и области, 6 февраля 2018

На минувших выходных снегопад обрушился на Львов. В городе упали 92 дерева, вследствие чего были повреждены восемь припаркованных автомобилей.