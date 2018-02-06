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    Николаев заметает снегом, на трассах массово останавливаются фуры

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (159)

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    По данным местного издания, снегоуборочной техники на улицах Николаева по состоянию на утро вторника нет, хотя снег идет всю ночь. На трассах в сторону Киева и Одессы скапливаются грузовики.
    Снегопад в Николаеве, 6 февраля 2018
    novosti-n.org

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Николаев и Николаевскую область в ночь на вторник начало заметать снегом, из-за осадков и отсутствия снегоуборочной техники на трассах в направлении Киева и Одессы стал скапливаться транспорт, пишет местное издание "Новости-N" со ссылкой на очевидцев.

    "На Киевской трассе все плохо. Дороги скользкие, техники совершенно нет. Ситуацию усугубляют и сами водители, которые пытаются проехать, но застряют в снегу. В направлении Киева почти по всей дороге по обочинам стоят фуры", — сообщил водитель.

    Смотрите также: Львов в снежном плену

    Аналогичная ситуация наблюдается также на трассе Николаев — Одесса, где грузовые автомобили стоят из-за сильного гололеда.

    В Николаеве по состоянию на 7.00 вторника не видно ни одной снегоуборочной техники.

    novosti-n.org
    Снегопад в Николаеве и области, 6 февраля 2018

    На минувших выходных снегопад обрушился на Львов. В городе упали 92 дерева, вследствие чего были повреждены восемь припаркованных автомобилей.

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