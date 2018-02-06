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    Эйфелеву башню закрыли из-за снега

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    На официальной странице монумента в социальной сети Facebook говорится, что доступ посетителей на главную парижскую достопримечательность закрыт из-за погодных условий.
    Эйфелева башня. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Доступ посетителей на главную парижскую достопримечательность — Эйфелеву башню — закрыт из-за плохих погодных условий, сообщается на официальной странице монумента в сети Facebook.

    "Из-за метеоусловий Эйфелева башня сейчас закрыта. Доступ возможен лишь для тех, у кого есть бронирование в ресторане (расположенном на башне — Ред.)", — говорится в сообщении.

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    В столичном регионе Франции второй день идет мелкий снег. Ожидается, что осадки прекратятся лишь в среду.

    Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.

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