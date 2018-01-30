Запасов угля в школах Херсонской области осталось до 15 февраля – СМИ

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Запасов угля в школах Херсонской области Украины осталось до конца января, максимум до 15 февраля текущего года, сообщает во вторник местное агентство "Херсонцы" со ссылкой на данные областной администрации.

Власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь, поставки идут из ЮАР и США.

"Топливный кризис назревает в школах ряда сельских районов Херсонщины. По результатам мониторинга, который еженедельно проводит Департамент образования и науки облгосадминистрации, у кого-то угля для котельных осталось ровно до конца января, у кого-то – до 15 февраля", — сообщает издание.

Отмечается, что такая ситуация возникла из-за того, что в 2017 году не состоялись многие тендеры по закупке антрацитового угля. Школы пользовались остатками запасов топлива с прошлого отопительного сезона и параллельно проводили реконструкцию котлов с целью перехода с антрацитового на газоконденсатный уголь.

"Теперь объявлены новые тендеры на поставку твердого топлива (до конца сезона его нужно около 10 тысяч тонн)", — отмечает издание. При этом подчеркивается, что неизвестно, чем будут отапливаться школы в промежутке между объявлением тендера и реальными поставками топлива.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимир Кистион заявил, что в 2017 году Украина почти вдвое меньше использовала уголь антрацитовой группы, чем в 2016 году.