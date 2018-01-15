Минэкономики сняло санкции с российского поставщика угля "Южтранс"

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины отменило санкции в отношении российской компании "Южтранс" (входит в "Южную угольную компанию"), занимающейся поставкой угля, сообщается на сайте ведомства.

МЭРТ Украины в конце октября – начале ноябре ввело санкции в отношении целого ряда российских компаний. В приказе министерства речь шла о "применении специальной санкции — временной приостановке осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Украины". Среди попавших в данный список была компания "Южтранс", по данным украинских СМИ, один из крупнейших поставщиков антрацита на Украину. Основанием для применения санкций стали "действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности". "Южтрансу" было запрещено осуществлять внешнеэкономическую деятельность с компаниями на Украине.

По данным ведомства, приказ об отмене действия санкций принят 29 декабря 2017 года.

Власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь, поставки идут из ЮАР и США.