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    Вятрович предупредил об уголовной ответственности за "бандеризацию" в Польше

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    Украина - Польша: мосты почти сожжены (353)

    (обновлено: )820130
    По словам Владимира Вятровича, если человек написал или сказал "что-то неправильное" с точки зрения польской власти, возбуждается уголовное дело, и потом через Интерпол можно подавать запросы на экстрадицию.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что польский закон о запрете "бандеровской идеологии" позволяет привлекать к ответственности не только граждан этой страны, но и иностранцев.

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    "Ответственность распространяется не только на граждан РП (Республики Польша — Ред.), но и на иностранцев, которые даже не находятся на территории Польши (статья 55 b). То есть, написал/сказал что-то неправильное с точки зрения польской власти, даже не на территории Польши, ИНП (Институт национальной памяти — Ред.) возбуждает уголовное дело, а дальше даже через Интерпол можно подавать запросы на экстрадицию", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

    Владимир Вятрович/Facebook, 30 января 2018

    Сейм Польши в минувшую пятницу принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии. Согласно закону, тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления, "подлежит штрафу либо наказанию в виде лишения свободы на срок до 3 лет". В ответ на это МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу принятого закона и ждет от Сената Польши, который должен в свою очередь рассмотреть закон, политической мудрости.

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