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    Культура

    Украинский режиссер снимет фильм о Бандере

    (обновлено: )19906
    Режиссер Дмитрий Мухарский рассказал, что в фильме будут показаны три периода жизни Бандеры: детство, юношеские годы, а также этап его жизни от второго суда и до конца жизни.
    Портрет Степана Бандеры на здании Киевсовета. Архивное фото
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    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Украинский режиссер Дмитрий Мухарский заявил на пресс-конференции, что в этом году планирует снять фильм "Я – Бандера" о главном идеологе украинских националистов и создателе Украинской повстанческой армии.

    Антон Мухарский вышел голым на Майдан Незалежности
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    Шоумен Мухарский вышел голым на Майдан Незалежности

    Мухарский отметил, что сценарий фильма готовился 2,5 года. По словам режиссера, картина покажет три периода жизни Бандеры: детство, юношеские годы, а также этап его жизни от второго суда и до конца жизни. Зрелого Бандеру в фильме сыграет сын режиссера – актер Антон Мухарский. На главные роли в киноленте будут приглашены ведущие актеры украинского театра и кино, а также актеры из Польши и Германии.

    "Мы должны сделать этот фильм и показать его (Бандеру – ред.) как человека", — сказал на пресс-конференции генеральный продюсер фильма Василий Войтенко.

    Начало съемок запланировано на лето. Они будут проходить на западной Украине, в Кракове, Риме и Мюнхене. Выход на экраны запланирован на 1 января 2019 года.

    Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН. 

    Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.  Героизация УПА и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

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