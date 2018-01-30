Кропивницкий остался без тепла

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Порыв магистральной теплосети диаметром 800 миллиметров произошел во вторник в Кропивницком, восстановить теплоснабжение в полном объеме планируется к вечеру, сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно сообщению, в результате аварии остановилась Юго-западная котельная государственного предприятия "Кировоградтепло".

"Работа Юго-западной котельной временно приостановлена, соответственно прекращена подача тепла в 310 жилых домов, 10 дошкольных учебных заведений, 6 общеобразовательных школ, 7 учреждений здравоохранения, двух профессионально-технических училищ", — говорится в сообщении.

По информации диспетчера ГП "Кировоградтепло", ремонтные работы планируется завершить к 17.00 и восстановить теплоснабжение в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Черкассы оставались без водоснабжения из-за аварии на электрической подстанции. Там жители также собирали снег, чтобы использовать его как техническую воду после оттаивания. В настоящее время подача воды восстановлена.