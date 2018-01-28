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    Аваков пообещал многократное увеличение дорожных патрулей в Украине

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    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в феврале планируется увеличение до 210 нарядов дорожной патрульной полиции, а к концу года до 324.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. К концу 2018 года на дорогах Украины будут работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе годовой итоговой коллегии.

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    "Сейчас в учебных центрах 2 600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование наших дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4 тысячи километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года до 324 нарядов", — подчеркнул министр.

    "Такое количество патрульных сможет охватить более 9 тысяч километров дорог", — добавил он. Ране Аваков заявил, что уровень доверия к службам министерства внутренних дел увеличился в Украине.

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