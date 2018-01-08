Дорожная полиция переведена на усиленный режим

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина.

Дорожная полиция 8-9 января будет работать в усиленном режиме несения службы, сообщили в департаменте коммуникации МВД.

По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, меры связаны с увеличением автомобильного трафика на дорогах в связи с праздничными выходными.

"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", — заявил он.

Он также порекомендовал водителям быть осторожными на дороге в эти дни.

Напомним, во Львове женщина на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских, сообщает патрульная полиция города. Один из правоохранителей проехал полкилометра на капоте машины.