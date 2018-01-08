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    Общество

    Дорожная полиция переведена на усиленный режим

    (обновлено: )31002
    По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, введенные меры связаны с увеличением автомобильного трафика на дорогах в связи с праздничными выходными.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. 

    Дорожное движение в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Тренд дня: "изменения ПДД — новая схема левака для полиции"
    Дорожная полиция 8-9 января будет работать в усиленном режиме несения службы, сообщили в департаменте коммуникации МВД.

    По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, меры связаны с увеличением автомобильного трафика на дорогах в связи с праздничными выходными.

    "В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", — заявил он.

    Он также порекомендовал водителям быть осторожными на дороге в эти дни.

    Напомним, во Львове женщина на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских, сообщает патрульная полиция города. Один из правоохранителей проехал полкилометра на капоте машины.

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