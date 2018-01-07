Тысячи полицейских и миллионы верующих. Как в Украине отметили Рождество

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина.

В массовых мероприятиях в рождественскую ночь приняли участие около 5 млн граждан, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Нацполиции Вячеславом Аброськиным, передает пресс-служба МВД.

"Публичную безопасность и правопорядок возле храмов обеспечивали более 18 тысяч работников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7000 правоохранителей были задействованы в охране общественного порядка на улицах городов", — сообщил он.

По его словам, в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

"Мероприятия прошли без происшествий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, привлеченный к службе в рождественскую ночь, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", — сказал замминистра.

Напомним, в воскресенье, 7 января, христиане восточного обряда празднуют Рождество.