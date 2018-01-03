МВД разъяснило изменения правил дорожного движения

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) пока не начала действовать, уточняет в среду пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой Украины", — говорится в сообщении.

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В МВД напоминают, что министерство предлагает установить штраф 3400 гривен (в настоящее время — 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч. За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления — он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение — 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года — 40 800 гривен.

mvs.gov.ua Новая система штрафов, которую предлагает МВД

При этом пресс-служба МВД напоминает, что ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч начало действовать с 1 января 2018.

Кроме того, заработал новый порядок выдачи удостоверения водителя. Отныне, первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное в случае, если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. "Если таких нарушений было не более двух, либо вообще не было — гражданин меняет временное удостоверение на постоянное", — напомнили в МВД.