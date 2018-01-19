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    В ЛНР проводят масштабные сборы резервистов

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (249)

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    По словам исполняющего обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко, проведены практические стрельбы и занятия по слаживанию взводов, в ходе которых были отработаны различные тактические задачи.
    Ополченцы ЛНР. Учения
    Associated Press Mstyslav Chernov

    ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. Сборы резервистов начались в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

    Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "На этой неделе в республике начались плановые сборы с резервистами. Особое внимание в ходе сборов уделяется способности воинских частей организованно принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения", — сообщил Филипоненко.

    По его словам, с резервистами будут проведены занятия по подготовке специалистов и офицерского состава. Представитель оборонного ведомства отметил, что на этой неделе с подразделениями Народной милиции ЛНР проводились занятия по тактической, огневой и специальной подготовке, а также контрольные занятия по военно-медицинской и топографической подготовке.

    "Проведены практические стрельбы и занятия по слаживанию взводов, в ходе которых были отработаны различные тактические задачи при ведении обороны и проведении контратаки", — отметил Филипоненко.

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

     

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