В ЛНР заявили о гибели представителя ОБСЕ

ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости Украина. Представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в подконтрольном Киеву Краматорске, заявили в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

"Как стало сегодня известно, в городе Краматорске трагически погиб представитель Луганской команды СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара. Представительство Луганской народной республики в СЦКК выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия, коллегам и главе СММ ОБСЕ на Украине послу Э. Апакану", — говорится в сообщении представительства ЛНР в его канале в Telegram.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.