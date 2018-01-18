наверх
18.01.201820:01
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В ЛНР заявили о гибели представителя ОБСЕ

    (обновлено: )74413
    Представитель ЛНР сообщил, что в городе Краматорске трагически погиб представитель Луганской команды СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара.
    Автомашина сотрудников миссии ОБСЕ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости Украина. Представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в подконтрольном Киеву Краматорске, заявили в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото
    Украина с законом по Донбассу: жди эскалации конфликта

    "Как стало сегодня известно, в городе Краматорске трагически погиб представитель Луганской команды СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара. Представительство Луганской народной республики в СЦКК выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия, коллегам и главе СММ ОБСЕ на Украине послу Э. Апакану", — говорится в сообщении представительства ЛНР в его канале в Telegram.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вадим Новинский в Верховной Раде.
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В Одессе затопило улицы
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших