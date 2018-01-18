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    Общество

    В ЛНР подтвердили передачу Киеву списков на обмен пленными

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    Представитель самопровозглашенной ЛНР сообщил, что в четверг во время заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам мы обменялись списками и теперь ждем ответ от украинской стороны.
    Обмен пленными. Архивное фото
    Anatolii STEPANOV / AFP

    ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости Украина. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали Киеву списки на обмен пленными и теперь ждут ответа, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

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    Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Дарья Олифер сообщила, что Киев и представители ДНР и ЛНР обменялись списками для обмена пленными.

    "Сегодня во время заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам мы обменялись списками и теперь ждем ответ от украинской стороны", — сказала Кобцева.

    В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

     

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