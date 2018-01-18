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    Украина будет признавать ряд документов из ДНР и ЛНР - нардеп

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (337)

    (обновлено: )90602
    По словам нардепа Мустафы Найема, украинская сторона будет признавать справки, свидетельствующие о рождении и смерти человека. Это сделано для того, чтобы людям не пришлось доказывать факт рождения и смерти в суде.
    Флаг ДНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Принятый Радой 18 января закон о реинтеграции Донбасса предполагает, что  Украина будет признавать определенные документы, которые выдаются на оккупированных территориях, написал народный депутат от БПП Мустафа Найем в Facebook.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Никаких механизмов реинтеграции в законе по Донбассу нет - Бортник

    Он уточнил, что украинская сторона будет признавать справки, свидетельствующие о рождении и смерти человека. Это сделано для того, чтобы людям, которые хотят получить документы украинского образца, не пришлось доказывать факт рождения и смерти в суде.

    "Сейчас молодым родителям и родственникам умерших на оккупированных территориях, которые хотят получить документы украинского образца, приходится подтверждать рождение и смерть в судебном порядке. Сама по себе процедура абсурдна – возможности реально проверить эти факты у украинских судов нет", — указал нардеп.

    Найем обратил внимание на тот факт, что люди не повезут в суд новорожденного или тело умершего. Но с другой стороны суд не может провести проверку на оккупированных территориях.

    "С другой стороны, международная практика состоит в том, что признание медицинских справок, подтверждающих факт рождения или смерти, ни в одном конфликте не считались признанием или легализацией оккупационного режима", — отметил нардеп.

    Парламент в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. 

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