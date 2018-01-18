Украина будет признавать ряд документов из ДНР и ЛНР - нардеп

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Принятый Радой 18 января закон о реинтеграции Донбасса предполагает, что Украина будет признавать определенные документы, которые выдаются на оккупированных территориях, написал народный депутат от БПП Мустафа Найем в Facebook.

Он уточнил, что украинская сторона будет признавать справки, свидетельствующие о рождении и смерти человека. Это сделано для того, чтобы людям, которые хотят получить документы украинского образца, не пришлось доказывать факт рождения и смерти в суде.

"Сейчас молодым родителям и родственникам умерших на оккупированных территориях, которые хотят получить документы украинского образца, приходится подтверждать рождение и смерть в судебном порядке. Сама по себе процедура абсурдна – возможности реально проверить эти факты у украинских судов нет", — указал нардеп.

Найем обратил внимание на тот факт, что люди не повезут в суд новорожденного или тело умершего. Но с другой стороны суд не может провести проверку на оккупированных территориях.

"С другой стороны, международная практика состоит в том, что признание медицинских справок, подтверждающих факт рождения или смерти, ни в одном конфликте не считались признанием или легализацией оккупационного режима", — отметил нардеп.

Парламент в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.