В Украине изменят содержание автомобильных аптечек

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа, согласно которому изменится состав обязательных аптечек для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мотоциклетные, автомобильные и автобусные медицинские аптечки должны быть оснащены средствами для оказания первой помощи при ДТП и не должны содержать каких-либо медицинских препаратов. Соответствующий проект приказа подготовили в Минздраве и подали на согласование. Кроме того, в каждой аптечке будет инструкция, как оказывать первую помощь при ДТП.

"По статистике, причиной примерно 80% смертей в результате ДТП до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи является массивное кровотечение. Поэтому к минимальной комплектации аптечки прежде всего будут входить необходимые средства для остановки кровотечения: бинты разной ширины, салфетки и тому подобное. Вместо резинового джута в автомобильной аптечке будет механическое средство для остановки кровотечения по типу "САТ", который можно наложить себе самостоятельно. И совершенно все медицинские аптечки — мотоциклетные, автомобильные и автобусные — будут оснащены инструкцией с пошаговыми действиями при ДТП", — говорится в сообщении.

В обновленных аптечках не будет медицинских препаратов — зеленки, таблеток, которые имеют срок годности и не всегда вовремя обновляются в аптечке, и т. п.

"Кроме того, лекарства не пригодятся при оказании экстренной помощи неспециалистами. Это мировой опыт — не включать лекарственные средства в обязательный состав автомобильных аптечек. При необходимости вы можете дополнить собственную аптечку необходимыми вам лекарствами", — подчеркнули в ведомстве.

Перечень медицинских изделий и других материалов, которые должны быть в составе медицинских аптечек на транспорте, последний раз пересматривался Министерством здравоохранения Украины 20 лет назад. Нынешний проект приказа имеет целью привести аптечки в соответствие с европейскими нормами и стандартами, добавили в Минздраве.

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