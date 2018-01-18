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    В Мелитополе на стоянке сгорели три автомобиля

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (159)

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    По информации СМИ, в результате возгорания, Suzuki выгорел полностью, у "Богдана" повреждены двери и стекло водителя, у Volkswagen частично поврежден кузов автомобиля и моторный отсек.
    СМИ сообщают о пожаре на стоянке в Мелитополе
    РИА "Мелитополь"

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина.  В четверг ночью в Мелитополе на автостоянке возле стадиона "Машиностроитель" на ул. Ломоносова сгорели три автомобиля. Обошлось без пострадавших, сообщает РИА "Мелитополь". 

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    "В Мелитопольском горрайонном управлении ГСЧС сообщают, что о ЧП стало известно в 2.35 от прохожего. Горели Suzuki, автобус "Богдан" и микроавтобус Volkswagen. В результате возгорания, Suzuki выгорел полностью, у "Богдана" повреждены двери и стекло водителя, у Volkswagen частично поврежден кузов автомобиля и моторный отсек", — говорится в сообщении.

    РИА "Мелитополь"
    СМИ сообщают о пожаре на стоянке в Мелитополе

    Ранее сообщалось, что в ночь на 4 января на одном из предприятий Киева сгорели сразу три автомобиля марки Volkswagen.

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