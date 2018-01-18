В Мелитополе на стоянке сгорели три автомобиля

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В четверг ночью в Мелитополе на автостоянке возле стадиона "Машиностроитель" на ул. Ломоносова сгорели три автомобиля. Обошлось без пострадавших, сообщает РИА "Мелитополь".

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"В Мелитопольском горрайонном управлении ГСЧС сообщают, что о ЧП стало известно в 2.35 от прохожего. Горели Suzuki, автобус "Богдан" и микроавтобус Volkswagen. В результате возгорания, Suzuki выгорел полностью, у "Богдана" повреждены двери и стекло водителя, у Volkswagen частично поврежден кузов автомобиля и моторный отсек", — говорится в сообщении.

РИА "Мелитополь" СМИ сообщают о пожаре на стоянке в Мелитополе

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 января на одном из предприятий Киева сгорели сразу три автомобиля марки Volkswagen.