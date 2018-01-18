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    Производитель авто из Китая не выходит на рынок США из-за Трампа

    (обновлено: )115
    Китайский автомобильный производитель Guangzhou Automobile Group не выходит на рынок США из-за названия авто - Trumpchi (Трампчи), которое вызывает ассоциации с именем президента США Дональда Трампа.
    Китайский автопроизводитель Guangzhou Automobile Group, собирающийся выйти на американский рынок, отказался от бренда Trumpchi (Трампчи)
    People's Daily, China, facebook

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Китайский автомобильный производитель Guangzhou Automobile Group, который намеревался выйти на рынок США, изменил свои планы.

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    Концерну пришлось отказаться от бренда Trumpchi (Трампчи) из-за его ассоциаций с именем президента США Дональда Трампа. Исследования показали, что ассоциация с американским президентом будет иметь негативный эффект для компании.

    По словам GAC, Trumpchi, которая продала свою первую модель на китайском рынке 12 декабря 2010 года, не имеет никакого отношения к президенту США.

    "Мы видели, как люди смеялись над этим названием и фотографировались только из-за названия, а также размещали на Facebook или других веб-сайтах", — рассказал директор по дизайну автомобилей GAC Чжан Фань агентству Рейтер.

    Компания решила изменить название автомобиля и все еще работает над новым именем.

    Ранее сообщалось, что жители китайской провинции Гуанси сняли на камеры падение "неизвестного объекта" из космоса, взорвавшегося после столкновения с Землей. Кадры выложили в соцсети очевидцы.

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