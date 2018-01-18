Производитель авто из Китая не выходит на рынок США из-за Трампа

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Китайский автомобильный производитель Guangzhou Automobile Group, который намеревался выйти на рынок США, изменил свои планы.

Концерну пришлось отказаться от бренда Trumpchi (Трампчи) из-за его ассоциаций с именем президента США Дональда Трампа. Исследования показали, что ассоциация с американским президентом будет иметь негативный эффект для компании.

По словам GAC, Trumpchi, которая продала свою первую модель на китайском рынке 12 декабря 2010 года, не имеет никакого отношения к президенту США.

"Мы видели, как люди смеялись над этим названием и фотографировались только из-за названия, а также размещали на Facebook или других веб-сайтах", — рассказал директор по дизайну автомобилей GAC Чжан Фань агентству Рейтер.

Компания решила изменить название автомобиля и все еще работает над новым именем.

Ранее сообщалось, что жители китайской провинции Гуанси сняли на камеры падение "неизвестного объекта" из космоса, взорвавшегося после столкновения с Землей. Кадры выложили в соцсети очевидцы.