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    Общество

    "Конный спорт, кунг-фу, а ты кто?" Пьяная женщина-водитель дерзко хамила полиции

    (обновлено: )33211
    ​На записи видно, как нетрезвая женщина дерзко хамит правоохранителям, несмотря на то, что сама признает тот факт, что села за руль после употребления спиртного.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В сеть попало видео наглого поведения пьяной женщины-водителя при общении с задержавшими ее патрульными полицейскими. Его опубликовали на странице Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

    "История о правонарушительнице, полиции и влиянии алкоголя на женский организм", — лаконично подписали видео.

    ​На записи видно, как нетрезвая женщина дерзко хамит правоохранителям, несмотря на то, что сама признает тот факт, что села за руль после употребления спиртного. Она позволяет себе оскорбительные выражения в адрес патрульных обзывает их и отказывается проходить проверку на наличие в ее организме алкоголя.

    — У нас есть подозрения, что вы пьяны.

    — Хорошо, не вопрос, я пьяна, а кто ты? Документы дайте свои.

    — Я вам уже предоставила.

    — Я их не видела. Я мастер спорта по художественной гимнастике. Конный спорт, кунг-фу, а ты кто такая?

    — Вы будете на месте проходить освидетельствование алкогольного опьянения?

    — Ты кто такая такие мне предъявлять предъявы?

    — Либо вы проходите на месте с драгером, либо в наркодиспансере.

    — Да ты что, ухтышка, угу.

    — Либо, если вы отказываетесь, составляется на месте протокол по отказу. Как вы хотите?

    — А как вы умеете чмокать? Я в отказе. Документы покажи.

    Ранее сообщалось, что в курортной зоне в Закарпатье пьяный водитель снегохода влетел в двух человек, которые получили серьезные травмы.

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