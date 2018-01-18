"Конный спорт, кунг-фу, а ты кто?" Пьяная женщина-водитель дерзко хамила полиции

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В сеть попало видео наглого поведения пьяной женщины-водителя при общении с задержавшими ее патрульными полицейскими. Его опубликовали на странице Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

"История о правонарушительнице, полиции и влиянии алкоголя на женский организм", — лаконично подписали видео.

Історія про правопорушницю, поліцію та вплив алкоголю на жіночий організм…



Нагадаємо, що #МВС 🇺🇦 ініціювало посилення відповідальності за порушення #ПДР, вчинене у стані алкогольного чи іншого сп'яніння. pic.twitter.com/TtpAWD03g7 — МВС України (@MVS_UA) 18 января 2018 г.

​На записи видно, как нетрезвая женщина дерзко хамит правоохранителям, несмотря на то, что сама признает тот факт, что села за руль после употребления спиртного. Она позволяет себе оскорбительные выражения в адрес патрульных обзывает их и отказывается проходить проверку на наличие в ее организме алкоголя.

— У нас есть подозрения, что вы пьяны.

— Хорошо, не вопрос, я пьяна, а кто ты? Документы дайте свои.

— Я вам уже предоставила.

— Я их не видела. Я мастер спорта по художественной гимнастике. Конный спорт, кунг-фу, а ты кто такая?

— Вы будете на месте проходить освидетельствование алкогольного опьянения?

— Ты кто такая такие мне предъявлять предъявы?

— Либо вы проходите на месте с драгером, либо в наркодиспансере.

— Да ты что, ухтышка, угу.

— Либо, если вы отказываетесь, составляется на месте протокол по отказу. Как вы хотите?

— А как вы умеете чмокать? Я в отказе. Документы покажи.

Ранее сообщалось, что в курортной зоне в Закарпатье пьяный водитель снегохода влетел в двух человек, которые получили серьезные травмы.