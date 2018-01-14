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    Киев

    Под Киевом пьяная женщина на авто, пытаясь скрыться от полиции, врезалась в столб

    (обновлено: )20710
    Как сообщается, патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения у женщины. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.
    ДТП под Киевом
    Фото со страницы Патрульной полиции в Facebook

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В Борисполе пьяная женщина на скорости сбил электроопору и дерево, пытаясь уехать от полицейских. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Борисполя в Facebook.

    "Во время патрулирования 13 января, около 02:00, инспекторы заметили, как водитель автомобиля BMW 318, выезжая с парковки, на улице Киевский Путь, пересекла двойную сплошную линию. По требованию полицейских остановиться она не отреагировала, зато увеличила скорость, пытаясь сбежать", — отметили в пресс-службе.

    В результате женщина-водитель не справилась с управлением, сбила электроопору и дерево.

    "Патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку", — уточнили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что под Киевом неподалеку от города Ирпень автомобиль съехал с дороги в кювет, врезался в несколько деревьев и перевернулся на крышу. В результате аварии водитель авто погиб, пострадал пассажир.

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