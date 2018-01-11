пресс-служба прокуратуры Винницкой области

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Виннице правоохранители в ходе обысков в гаражном помещении, а также в автомобиле местного жителя обнаружили и изъяли алкогольные напитки с маркировкой известных иностранных брендов с признаками подделки общим объемом более 1350 литров, сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Как уточняется, открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 190 УК Украины по факту незаконного хранения подакцизных товаров.

пресс-служба прокуратуры Винницкой области В Виннице изъяли более тысячи литров поддельного алкоголя

В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятые транспортное средство и имущество. Назначаются экспертизы, досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители предупредили реализацию 28 тонн контрафактного алкоголя, которые находились в подпольных складах в Одесской области..