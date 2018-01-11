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    Общество

    В Виннице изъяли более тысячи литров поддельного алкоголя

    (обновлено: )63
    У жителя Винницы обнаружили и изъяли алкогольные напитки с маркировкой известных иностранных брендов с признаками подделки общим объемом более 1350 литров.
    В Виннице изъяли более тысячи литров поддельного алкоголя
    пресс-служба прокуратуры Винницкой области

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Виннице правоохранители в ходе обысков в гаражном помещении, а также в автомобиле местного жителя обнаружили и изъяли алкогольные напитки с маркировкой известных иностранных брендов с признаками подделки общим объемом более 1350 литров, сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

    Как уточняется, открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 190 УК Украины по факту незаконного хранения подакцизных товаров.

    пресс-служба прокуратуры Винницкой области
    В Виннице изъяли более тысячи литров поддельного алкоголя

    В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятые транспортное средство и имущество. Назначаются экспертизы, досудебное расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что столичные правоохранители предупредили реализацию 28 тонн контрафактного алкоголя, которые находились в подпольных складах в Одесской области..

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