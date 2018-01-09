В Одессе из-за кори продлили каникулы

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Каникулы в одесских школах продлены до 22 января.

Решение о продлении каникул было принято с целью "уменьшения контактов между детьми в возможный инкубационный период кори".

Департамент образованиянапомнил о том, что не привитых от кори детей не будут допускать к занятиям (это касается и дошкольных учебных заведений), сообщает odessa.net.ua.

Второй семестр в школах должен был начаться 15 января.

Напомним, что в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева.

Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.