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    Общество

    В Одессе из-за кори продлили каникулы

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    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших (21)

    (обновлено: )18602
    Отмечается, что каникулы продлены в школах Одессы до 22 января с целью "уменьшения контактов между детьми в возможный инкубационный период кори".
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Каникулы в одесских школах продлены до 22 января.

    Специализированная медико-санитарная часть №14 в городе Смела
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корь "косит" украинских детей похлеще войны

    Решение о продлении каникул  было принято с целью "уменьшения контактов между детьми в возможный инкубационный период кори".

    Департамент образованиянапомнил о том, что не привитых от кори детей не будут допускать к занятиям (это касается и дошкольных учебных заведений), сообщает odessa.net.ua.

    Второй семестр в школах должен был начаться 15 января.

    Напомним, что в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева.

    Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

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