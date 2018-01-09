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    Общество

    Украина усилила охрану границ

    (обновлено: )29004
    Как сообщили в Госпогранслужбе, "усиление противодействия противоправной деятельности продлится до конца января 2018 года на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений".
    Украина усилила охрану границ
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Госпогранслужба решила усилить дополнительными резервами некоторые направления границы, сообщает пресс-служба ведомства.

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    "Усиление противодействия противоправной деятельности продлится до конца января 2018 года на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений", – говорится в сообщении.

    Для выполнения поставленных задач дополнительно были привлечены более 200 военнослужащих Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого, Главного центра подготовки личного состава имени генерал-майора Игоря Момота и других резервов пограничного ведомства.

    "В составе пограничных нарядов офицеры и военнослужащие по контракту, которые выбывают на усиление, будут выполнять задачи по охране государственной границы, будут предотвращать любые попытки переправки нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения и другие противоправные действия на границе Украины", – подчеркивают в ГПСУ.

    Сейчас резервы уже направлены на Буковину, Закарпатье и Волынь.

    dpsu.gov.ua
    Украина усилила охрану границ

    Остальные резервы Госпогранслужбы прибудут к концу этой недели в другие подразделения региональных управлений.

    Как сообщалось ранее, глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал сообщил, что до конца 2017 года на границе с Россией уже обустроены более 140 километров. 

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