КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Госпогранслужба решила усилить дополнительными резервами некоторые направления границы, сообщает пресс-служба ведомства.

"Усиление противодействия противоправной деятельности продлится до конца января 2018 года на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений", – говорится в сообщении.

Для выполнения поставленных задач дополнительно были привлечены более 200 военнослужащих Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого, Главного центра подготовки личного состава имени генерал-майора Игоря Момота и других резервов пограничного ведомства.

"В составе пограничных нарядов офицеры и военнослужащие по контракту, которые выбывают на усиление, будут выполнять задачи по охране государственной границы, будут предотвращать любые попытки переправки нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения и другие противоправные действия на границе Украины", – подчеркивают в ГПСУ.

Сейчас резервы уже направлены на Буковину, Закарпатье и Волынь.

dpsu.gov.ua Украина усилила охрану границ

Остальные резервы Госпогранслужбы прибудут к концу этой недели в другие подразделения региональных управлений.

Как сообщалось ранее, глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал сообщил, что до конца 2017 года на границе с Россией уже обустроены более 140 километров.