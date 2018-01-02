Принудительная дактилоскопия на границе. РФ введет ответные меры

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Инесса Другова, РИА Новости Украина

С 1 января 2018 года въезд граждан Российской Федерации на территорию Украины производится по новым правилам. Порядок пересечения россиянами украинской границы предусматривает наличие биометрического паспорта и прохождение биометрического контроля.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, за первые сутки работы новой системы биометрический контроль на границе Украины прошли почти 1,9 тысячи россиян, в целом 1 января границу пересекли более 3,3 тысячи иностранцев из категории, которая подлежит биометрическому контролю.

"Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", — сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112".

Остается только порадоваться, что система работала без сбоев и не пришлось действовать по "инструкции от Турчинова", который пошутил по поводу снятия отпечатков пальцев у россиян при въезде в Украину.

"Никаких исключений для российских граждан не будет. Это принципиально… Когда сканер вдруг не будет работать — тогда палец в целлофановый кулечек и туда, где он хорошо работает. Это шутка", — пообещал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время презентации в аэропорту «Киев» системы фиксации биометрических данных.

Биометрический контроль при пересечении границы Украины иностранцами действует для граждан 71 страны. Новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта.

При первом пересечении границы представители стран, в отношении граждан которых решением СНБО введен биометрический контроль, должны сдать отпечатки 5 пальцев правой руки — независимо от того, какой у человека документ. При последующих визитах система будет сканировать 4 пальца. Ранее предполагалось, что во время первого визита в Украину иностранцы должны будут сканировать 10 пальцев обеих рук.

С 1 января этот механизм работает пока только в киевских международных аэропортах и на пунктах пропуска на украинско-российской границе.

Будет жестче

Решением СНБО, которое усложнило процедуру пересечения границы, сделав обязательным наличие у иностранцев наличие загранпаспорта с биометрическими данными, для граждан РФ был утвержден двухступенчатый уровень контроля.

Анонсировалось, что в связи с нововведениями, россиянам перед поездкой необходимо заранее заполнить электронную анкету на сайте Министерства иностранных дел. В предварительном уведомление о намерении посетить Украину нужно указать личные данные: Ф.И.О., дату рождения, профессию и место работы, цель поездки и населенные пункты, которые планируется посетить. Срок подачи анкеты для въезда в Украину — за месяц до поездки. Исключение составляют экстренные случаи, например, болезнь или смерть родственника.

Решение СНБО предписывает иностранцам и лицам без гражданства, приезжающим из стран миграционного риска, зарегистрировать свое место жительства/пребывания на территории Украины. Иными словами, россияне в обязательном порядке должны регистрироваться в органах власти по месту нахождения. До 31 декабря 2017 года регистрация граждан РФ осуществлялась при прохождении пограничного контроля. Подтверждением законности нахождения на территории Украины являлся штамп в загранпаспорте с указанием даты въезда в страну. Дополнительно обращаться в органы внутренних дел для регистрации места пребывания не было необходимости.

Но полноценно с 1 января 2018 года заработала только проверка биометрических данных. В Украине не определен орган, который отвечает за предварительную электронную регистрацию. Более того, вопрос электронной регистрации не урегулирован на законодательном уровне, поэтому нет понимания, как это решение должно быть реализовано.

Прыжки и ужимки на границе

И без биометрического контроля последние несколько лет посещать Украину россиянам стало сложнее Единственным обязательным для россиян документом для пересечения украинской границы является загранпаспорт со сроком действия, перекрывающим время поездки. Тем не менее для въезда в Украину дополнительно Госпогранслужба могла потребовать гарантию возвращения в Россию (например, билет в обратную сторону), оплаченную туристическую путевку (ваучер), нотариальное приглашение и подтверждение платежеспособности. Тем не менее даже данный набор документов и достаточное количество денег не гарантировало получения разрешения на пересечение границы.

"Для людей, которые въезжали по более простой процедуре, а теперь по более сложной, в любом случае добавились какие-то ужимки и прыжки на границе. Раз процедура усложнена, значит это уже не так нормально, как было до ее введения. С другой стороны, если они сделали проведение этой процедуры достаточно доступно и просто, то здесь, действительно, сложности небольшие. Учитывая, что граждане России от нас и от нашей пограничной службы давно ждут гораздо больших препятствий при въезде на нашу территорию, то, действительно, можно согласиться, что это относительно нормально», — сказал РИА Новости Украина директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Эксперт-международник ожидает, что в этом году у россиян будут дополнительные трудности при пересечении границы с Украиной.

"Это новая процедура, как и любая процедура, может быть нейтральной, может использоваться для защиты каких-то собственных интересов, а может использоваться как инструмент для нанесения вреда для совершения провокационных действий. Тут диапазон может быть очень широкий: лишь бы был заказчик и лишь бы была необходимость в каких-то действиях. Так что тут все только начинается, поэтому об этом можно судить только гипотетически, с этой новой процедурой в наступившем году еще будут новости всякого рода, в том числе не очень приятные и нежелательные для всех", — прогнозирует Рудяков.

Что касается ответных мер Российской Федерации, то эксперт не сомневается, что они будут введены в ближайшее время.

"Определенные шаги будут предприняты с российской стороны и по ужесточению контроля за въездом украинских граждан на территорию России. Какими они будут и будет ли биометрический контроль, нельзя сказать определенно, но ответные шаги будут обязательно просто потому, что такова международная практика. Если одна сторона делает шаг, который может быть расценен другой стороной как чрезмерный, недружественный, как такой, который не стоило бы делать, то она сначала словесно заявляет свои возражения. Поскольку, российская сторона уже давно научена горьким опытом, что Украине все равно — заявляй, не заявляй, она на это не реагирует, то очевидно какие-то шаги уже готовятся и, возможно, уже до конца первого квартала будут введены в действие", — считает Рудяков.

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По мнению эксперта, официальный Киев не ограничится введением биометрического контроля для россиян, и до конца года будет принято решение о введении визового режима с Россией.