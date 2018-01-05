DW: новые правила на украинской границе - для россиян и не только

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Киев намерен начать первый этап введения новых правил для пересечения границы Украины иностранными гражданами и лицами без гражданства. Он предусматривает снятие отпечатков 10 пальцев у иностранцев, въезжающих на украинскую территорию. В конце декабря Госпогранслужба Украины представила систему фиксации биометрических данных, которая будет подключена к Национальной системе верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. С 1 января этот механизм заработает пока только в киевских международных аэропортах и на пунктах пропуска на украинско-российской границе", — пишет Виктория Власенко в статье для Deutsche Welle.

Нацбезопасность начинается с границы

"Новые правила вступят в силу в соответствии с указом президента Украины, подписанным 30 августа 2017 года, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности страны от 10 июля об усилении контроля над пересечением украинской границы иностранцами. Кроме снятия отпечатков пальцев, документ также предусматривает, что въезжающие на территорию Украины иностранные граждане должны заранее в электронной форме сообщать властям о дате и цели своего приезда. Но введение этой нормы пока откладывается, так как для запуска необходимого электронного ресурса нужно больше времени", — напомнила журналистка.

Ужесточение правил пересечения украинской границы СНБО мотивировал потребностями национальной безопасности. Большинство опрошенных DW экспертов считают новые правила оправданной мерой. Но указывают на то, что соответствующий указ прописан нечетко, поэтому вызывает много вопросов. "В тексте указа отсутствует положение, регулирующее имплементацию этого комплексного и сложного решения", — считает старший аналитик группы Geostrategy, доктор политических наук Сергей Даниленко.

Правила — не одинаковые для всех

"В Киеве никогда не скрывали, что более жесткие требования для пересечения границы нужны для того, чтобы контролировать именно граждан России, въезжающих на украинскую территорию. Но четко об этом было заявлено впервые только во время презентации новой системы фиксации биометрических данных", — говорится в статье.

"Эта система дает более высокую гарантию того, что к нам не попадут сомнительные элементы из стран Азии, Ближнего Востока, а также из Российской Федерации", — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, фиксация биометрических данных будет обязательна для граждан 70 государств, внесенных украинским МИД в обновленный список стран миграционного риска, в который была включена и Россия.

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Что касается других иностранцев, сообщает пресс-служба ГПСУ, то к ним эта процедура будет применяться только "по результатам анализа и оценки рисков". Некоторые эксперты выразили сомнения по поводу корректности внесения России в список стран миграционного риска. Ведь очевидно, что поводом для ужесточения требований для россиян, въезжающих в Украину, является вовсе не их статус потенциальных мигрантов, говорится в статье.

Главная причина, из-за которой Россия попала в этот перечень, — фактор безопасности, сказал в комментарии DW эксперт организации "Европа без барьеров" Павел Кравчук. Он подтвердил, что цель нового закона — усложнить въезд на украинскую территорию "шпионам и диверсантам". "И хотя характер угроз со стороны России отличается от угроз, которые несут большинство других стран из этого списка, механизмы контроля для них применяются одинаковые", — объяснил эксперт.

Биометрический паспорт — не повод

"Еще несколько месяцев тому назад представители украинской власти утверждали, что владельцы биометрических паспортов, в том числе и граждане России, будут освобождены от процедуры снятия отпечатков пальцев. Но в последнем сообщении пресс-службы ГСПУ об этом исключении уже ничего не говорится", — продолжает автор статьи.

Логично, что процедура снятия отпечатков пальцев должна применяться к владельцам всех типов паспортов, считает Павел Кравчук. "Насколько мне известно, украинские пограничники не имеют доступа к информации об отпечатках пальцев, зафиксированной на чипах иностранных биометрических паспортов, точно так же, как пограничники других стран не имеют доступа к такой информации на украинских паспортах", — отметил эксперт. Впрочем, исключение будет сделано для лиц, имеющих дипломатические паспорта, и для детей до 18 лет.

Информационный "игнор"

"Пока законопослушным гражданам РФ, которые собираются в новом году посетить Украину, никаких заблаговременных действий перед поездкой предпринимать не придется. Но знают ли они об этом? В процессе подготовки материала DW внимательно изучила сайты ГСПУ и МИД Украины в попытке отыскать информацию о введении новых правил въезда в страну для иностранцев, но таковой не обнаружила. Игнорируют это событие и сайты российского МИД и посольства РФ в Киеве", — говорится в статье.

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Отсутствие коммуникации со стороны украинской власти с обществом и внешним миром по поводу новых требований к иностранцам, в частности россиянам, въезжающим на территорию Украины, может привести к серьезным имиджевым потерям Киева, прогнозирует Сергей Даниленко. "До начала действия новых правил остается менее недели, а профильные ведомства до сих пор не обнародовали четких инструкций по поводу того, кто и на каких основаниях сможет пересекать украинскую границу", — отметил эксперт.

Даниленко подчеркивает, что сообщать о подобных изменениях должны ведомства РФ, заботящиеся об интересах российских граждан. "Но, возможно, в Москве эти меры безопасности украинских властей на границе воспринимают как формальность, потому не считают нужным о них информировать", — допускает эксперт.