Украина обустроила 140 км границы с Россией

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УНИАН Граница Украины на биометрическом замке. Как это работает? . Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал сообщил, что до конца 2017 года на границе с Россией уже обустроены более 140 километров. Об этом он сказал во время интервью в программе "Граница государства", сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"По Харьковской области у нас более 140 км обустроены границы, по Сумскому отряду у нас практически перекрыты сейчас все направления сосредоточения основных усилий, где периодически мы видим прорывы возможно нелегальных мигрантов, периодическое перемещение товаров грузов, наркотиков", — сказал Цигикал.

Напомним, с 1 января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработал биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе России, которые отнесены к категории риска.

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