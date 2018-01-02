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    Политика

    Украина обустроила 140 км границы с Россией

    Тема:

    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия (16)

    (обновлено: )24002
    В Государственной пограничной службе периодически фиксируют "прорывы возможно нелегальных мигрантов, периодическое перемещение товаров грузов, наркотиков" из России, заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.
    Архивное фото/ civilforum.com.ua

    Флаг Украины. Архивное фото
    УНИАН
    Граница Украины на биометрическом замке. Как это работает?
    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал сообщил, что до конца 2017 года на границе с Россией уже обустроены более 140 километров. Об этом он сказал во время интервью в программе "Граница государства", сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

    "По Харьковской области у нас более 140 км обустроены границы, по Сумскому отряду у нас практически перекрыты сейчас все направления сосредоточения основных усилий, где периодически мы видим прорывы возможно нелегальных мигрантов, периодическое перемещение товаров грузов, наркотиков", — сказал Цигикал.

    Напомним, с 1 января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработал биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе России, которые отнесены к категории риска.

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