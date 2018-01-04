Киев предложил привлечь МККК к поиску пропавших в Донбассе

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает обсудить в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к поиску пропавших без вести в Донбассе.

"Мы будем настаивать на создании механизма при участии Украины, РФ и МККК с приглашением представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) ради поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. Это должна быть аполитичная группа, эксперты и без политики ради исполнения важной гуманитарной миссии. По моему убеждению, тема привлечения МККК к поиску пропавших должна стать одной из тем для "нормандского формата", важна поддержка лидеров "нормандского формата", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, для представителей Киева в гуманитарной подгруппе приоритетом в 2018 году будет освобождение пленных.

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".