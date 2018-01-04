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    Журналист раскрыл тайну прически Дональда Трампа

    (обновлено: )14810
    Как сообщила дочь Трампа, президент использует средство Just for Men: чем дольше его держишь на волосах, тем цвет получается темнее. Однако из-за того, что Трамп нетерпелив, у него постоянно получается блонд с оранжевым отливом.
    Дональд Трамп. Архивное фото

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Уже ставшая знаменитой прическа президента США Дональда Трампа на самом деле является результатом процедуры по пересадке волос, сообщил журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь главы страны Иванку Трамп, пишет The New York Post.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом журналист написал в своей книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри".

    "Она часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем", — отмечает журналист.

    По словам журналиста, Иванка довольно часто рассказывает забавную историю о причинах столь странного цвета волос Трампа. По ее словам, всему виной средство Just for Men: чем дольше его держишь на волосах, тем цвет получается темнее.

    Однако из-за того, что Трамп нетерпелив, у него постоянно получается блонд с оранжевым отливом.

    Ранее стало известно, что в США вышла в свет книга о Трампе.

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