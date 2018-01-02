Госпогранслужба: за первые сутки 2018 года биометрику прошли 2 тысячи россиян

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КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В первые сутки 2018 года биометрический контроль при пересечении границы Украины прошли 1900 граждан России, сообщает Государственная пограничная служба во вторник.

Обязательный биометрический контроль для граждан 71 страны, в том числе Российской Федерации, был введен Украиной с 1 января 2018 года. В тестовом режиме система биометрического контроля заработала в декабре 2017 года: на основных КПП на границе с Россией, на железнодорожном транспорте и в аэропортах.

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"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1 900 — граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", — сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

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