Не только РФ. Биометрический контроль заработает для граждан из 71 страны

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Биометрический контроль на границе будет действовать для граждан из 71 страны, откуда могут исходить угрозы для безопасности Украины, сообщил в среду пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Ранее в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев. Наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

"С 1 января 2018 года в полном объеме в основных 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска заработает биометрический контроль для иностранцев — граждан из 71 страны, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности нашего государства", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

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Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.