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30.12.201711:22
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    Общество

    К праздникам готовы. ГСЧС перешла на круглосуточное дежурство

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    Всего до 8:00 2 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГCЧС.
    Спасатели ГСЧС
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. 

    В центре Киева открылся новогодний городокс
    РИА Новости Украина
    В центре Киева открылся новогодний городок
    Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации, сообщает пресс-центр ГСЧС. 

    Сообщается, что в каждом регионе страны проводится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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    "С 30 декабря по 2 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию новогодних праздников, и в случае совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий", — отмечают спасатели.

    "Всего до 8:00 2 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГосЧС. А также в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится авиация ГосЧС, а именно самолет Ан-26" — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что во время праздников в Украине будут дежурить около 10 тысяч правоохранителей.

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