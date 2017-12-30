К праздникам готовы. ГСЧС перешла на круглосуточное дежурство

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина.

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Сообщается, что в каждом регионе страны проводится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

"С 30 декабря по 2 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию новогодних праздников, и в случае совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий", — отмечают спасатели.

"Всего до 8:00 2 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГосЧС. А также в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится авиация ГосЧС, а именно самолет Ан-26" — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время праздников в Украине будут дежурить около 10 тысяч правоохранителей.